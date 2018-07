Prantsusmaa peatreener Deschamps: mõned on 19-aastaselt maailmameistrid...

Prantsusmaa peatreener Didier Deschamps: «See on nii ilus ja imeline. Mõned (ainult Kylian Mbappe - toim) on 19-aastaselt maailmameistrid… me ei mänginud suurt mängu, kuid näitasime vaimset kvaliteeti ja lõime neli väravat. See on teenitud võit. Me alustasime nii sügavalt, see polnud lihtne, kuid jõudsime siia raske tööga. See hetk kuulub mängijatele. Kahe aasta tagune Euroopa meistrivõistluste finaalikaotus tegi haiget, kuid õpetas meid. Oleme 55 päeva jooksul teinud palju tööd. See on ülim! Oleme uhked, et oleme prantslased.»