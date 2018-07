Läti-Eesti EM-valikmängule eelneb Riias suur rahva- ja noorte võrkpallipidu

Harrastajatele mõeldud suurturniirile on osalema oodata vähemalt 100 võistkonda Lätist, Eestist, Venemaalt, Leedust ja Soomest. Juuli alguse seisuga oli registreerunud juba pea 50 võistkonda. Festivali toimumiskohaks on Daugava staadion Riias, kuhu ehitatakse vähemalt 16 ajutist murukattel võrkpalliväljakut.

Festival lõpeb meeleoluka afterpartyga koos Sibyl Vane´i ja Tom Lilienthaliga Riia ühes suuremas ööklubis Coyote Fly, festivalil osalenud mängijatele on sissepääs tasuta. Samuti on osalejatele tasuta ühistransport linnas ja iga osaleja saab toetajatelt üllatuskingituse.

19. augustil võtavad sealsamas Daugava staadionil järje üle Eesti ja Läti kõige nooremad võrkpallurid, kui toimub laste võrkpallifestival Kinder+ VolleyFest. Vanuseklassides U11, U13, U15 ja U17 toimuvale turniirile oodatakse osalema umbes 800 last Lätist ja Eestist. Kinder+ VolleyFest algab hommikul ja lõppeb selle arvestusega, et kõik osalejad - lapsed, lapsevanemad ja treenerid - jõuaksid õigel ajal ühineda Eesti võrkpallifännidega Eesti - Läti mängu tribüünidel.

Kohtumise teeb veel erilisemaks fakt, et Läti koondise peatreeneriks on endine Eesti rahvusmeeskonna juhendaja Avo Keel ja see mäng on tema jaoks esimene kord Eesti vastu treenerina tegutseda.