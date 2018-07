Kalevi pressiesindaja Sander-Mel Mellikovi kinnitusel on leping uueks hooajaks olemas peatreener Donaldas Kairysel, abitreener Indrek Reinbokil, tagamängija Chavaughn Lewisel ja ääremängijal Erik Keedusel.

«Branko Mirkoviciga on läbirääkimised lõpusirgel, kuid allkirju lepingutel veel pole,» sõnas Mellikov. Serblasest mängujuht on ühtlasi ainus tänavustest leegionäridest, kes Kalevis mängimist jätkab, sest Bojan Subotic (Saksamaale), Thomas van der Mars (Belgiasse) ja Isaiah Briscoe (NBA-sse) on endale juba uue klubi leidnud ning vigastustealti Cedric Simmonsiga ei soovi klubi uuel hooajal riskida.