Nendeks mängijateks on Horvaatiaga hõbemedali teeninud keskkaitsja Dejan Lovren, Belgiaga pronksmedali saanud väravavaht Simon Mignolet ning Inglismaaga neljanda kohaga leppima pidanud äärekaitsja Trent Alexander-Arnold ja poolkaitsja Jordan Henderson. «Ma arvan, et nad naasevad meeskonna juurde 5. augustil, siis on meil nädal hooajaks ettevalmistusaega,» sõnas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp klubi kodulehekülje vahendusel.