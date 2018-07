Finaalis kaotusega leppinud Lovren: Prantsusmaa ei tulnud väljakule jalgpalli mängima

Lovren oli pärast finaalis saadud kaotust selgelt löödud ning otsustas pärast mängu Didier Deschamps'i meeskonna mängustiili kritiseerida. «Ma arvan, et me olime mänguliselt täna paremad. Ma usun, et me olime kogu turniiri jooksul paremad kui prantslased,» vahendab Irishexaminer Lovreni sõnu.