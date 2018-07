Mbappe annetas kogu MM-finaalturniiril teenitud raha heategevuseks

Mbappe otsustas, et annetab kogu oma MMi jooksul teenitud raha heategevuseks Prantsusmaa asutusele, kelle eesmärk on aidata liikumispuudega lastel sportida. Lisaks aitab antud asutus ka neid lapsi, kes on haiglaravil ning vajavad haiguse või vigastuse tõttu erilist kehalist aktiivsust.