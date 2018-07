Konkurent solvus eestlase torke peale: tema haledad mõttemängud annavad mulle jõudu

Ticktum alustas teist võistlussõitu parimalt stardikohalt, kuid lõpetas kuuendana. «Meil on Daniga mitu korda teravaid hetki olnud ja teadsin, et mida rohkem talle survet avaldada, seda parem mulle,» lausus Ticktumi kõrvalt esireast startinud ja kohe avakurvis liidriks tõusnud Aron portaalile Autosport. «Meie autod puutusid kokku, aga õnneks sain jätkata. Olin küll veidi ärevil, sest mulle tundus, et vormeli esiosa käitub kummaliselt. Aga hoidsin pea külmana ja mu meeskonnakaaslased tegid samuti Danist möödumisel head tööd. Mul oli hea meel näha selja taga Prema rongi.»

Amrstrong kasutas Ticktumiga peetud võitluse kohta sõna «huvitav» ning meenutas samuti Hungaroringil peetud teist etappi, kus mehed avakurvis kokku põrkasid. «Seekordne olukord oli kangesti toonase moodi. Mina õppisin oma veast, tema ilmselgelt mitte. Igatahes oli mul hea meel teisena lõpetada,» torkas Armstrong.

Ticktum ei jäänud aga võlgu. «Nende kommentaarid tegid mul tuju heaks. Nad arvavad, et ainus viis minust jagu saada seisneb haletsusväärsete mõttemängude mängimises. Naersin selle peale. Neil on liiga palju tegemist minule keskendumisega ja see on hea – meie keskendume oma tööle ja saame neist jagu,» kiitles britt.

Lisaks lükkas ta ümber Prema võistkonna süüdistuse, nagu oleks ta teises kvalifikatsioonis pärast parima aja väljasõitmist meelega šikaani lõiganud, et tuua rajale kruusa ja häirida konkurente. «See on jama! Ma ei käinud rajalt väljas – see oli Jüri,» viitas Ticktum sellele, et šikaanis tegi sõiduvea hoopis temaga koos Motoparki tiimi kuuluv Vips.

Ticktum kaotas ka kolmandas sõidus võimaluse esikohale heidelda, sest tegi esimesest ruudust startides valestardi. Ta naasis küll pärast boksist läbisõidukaristust rajale viimasena, kuid katkestas ring hiljem, et autot ja mootorit säästa, sest Zandvoorti rada on möödumisvõimaluste puudumise poolest kurikuulus.

Tema õnneks jäid tolles sõidus punktideta ka Armstrong ja kaks esimest sõitu võitnud Aron. Tabel on pärast nelja etappi väga tihe, sest Armstrongil on liidrina 131, Guanyu Zhoul teisena 130 ja Aronil kolmandana 126,5 punkti. Ticktum on 118 punktiga neljas, 88 punkti kogunud Enaam Ahmed viies ja Vips 82 punktiga kuues.

Ralf Aron võitis Zandvoortis kaks võistlussõitu kolmest. FOTO: pixathlon / HZ/SIPA / pixathlon / HZ/SIPA

Vormel 1 sarja ei lubata

Red Bull tahab uuel hooajal istutada Ticktumi juba vormel 1 autosse, sest Toro Rosso praeguse piloodi Brandon Hartley kiirusega ei olda rahul. Võistlema pääsemiseks peab 19-aastane Ticktum aga kolme aasta jooksul koguma 40 superlitsentsi punkti, vabatreeningutel osalemiseks on vaja 25 punkti. Isegi ametlikul testil kihutamiseks peab sõitjal olema koos 14 punkti, aga Ticktumil pole neid praegu ainsatki.

Nii jäi Red Bull pärast Ungari vormel 1 etappi peetud testil pika ninaga, sest Rahvusvaheline Autoliit (FIA) ei andnud Ticktumile luba seal kaasa teha. Isegi kui Ticktum peaks tänavu vormel 3 eurosarja võitma, koguks ta vaid 30 punkti ehk saaks osaleda hooaja lõpus Abu Dhabi etapi vabatreeningutel. Toro Rosso rooli tal uuel hooajal aga asja poleks.

Ühel hooajal on vajaliku 40 punkti kogumiseks väga vähe võimalusi – osaleda tuleb kas mitmes sarjas, mis logistiliselt keeruline või lausa võimatu, teise valikuna aga peab sõitja mahtuma vormel 2 sarjas esikolmikusse või võitma IndyCari sarja. Ticktum on küll tänavu kaasa löönud ka Jaapani Super Formula sarjas, ent jäi kahel etapil punktideta ning tema jõudmine sarja kokkuvõttes kolme hulka (see annaks talle vajalikud kümme lisapunkti) on vaid teoreetiliselt võimalik.