Eesti U18 koondis võitis kontrollmängus kindlalt Rootsit

Koondisega oli võrreldes eelmiste mängudega lisandunud taas uusi mängijaid ning treenerid said võimaluse kasutada erinevaid mängijaid. Erinevalt viimatisest kontrollmängust Lätiga olid rivis näiteks Karl-Kristjan Karpin, Hendrik Eelmäe ja Mark-Andreas Jaakson.

Eesti võitis laua 46-33, ründelaudu sellest 17; korvisöödud meie kasuks 18-7, pallikaotusi Eestil 15, Rootsil 22, vaheltlõikeid meil 13, Rootsil 5. Kahesed Eestile 47 vs 42 %, kolmesed meile 46 vs 28 % (meil suurepärane 24/11), vabavisked meile 67 vs 50 %.