Belgia peatreener vihjas, et Hazard võib siiski suvel klubi vahetada

Hazard, kes viis Belgia koondise kaptenina MMil pronksmedaliteni, on Martinez'i üks lemmikmängijaid. Hazard ise on varem vihjanud, nagu oleks tal plaanis lähiajal hakata klubi vaheta ning nüüd on sarnase väitega välja tulnud ka Matinez.

«Hetkel võib olla parim aeg Hazardi jaoks proovida midagi teistsugust. Ta on mängija, kellel on kõvasti sisu ja ta on hea liider. Lisaks sellele on tema mängu aluseks tema puhas talent. Hazard saaks igal pool maailmas uue katsumusega hakkama,» rääkis Matinez Cadena Ser'i raadiosaates.

«Ta on oma elu parimas vormis. Ma olen kindel, et ta saaks igas võistkonnas hakkama. Mängijad vajavadki uusi katsumusi ja projekte. Mina arvan, et hetkel on hea aeg Chelsea ja Hazardi jaoks,» vihjas Martinez sellele, et Hazard peaks vastu võtma uue katsumuse.