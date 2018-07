Prantslaste uus jumal ja häbelik tööloom

Kus on noore välgu võimete lagi?

Kylian Mbappe valiti MMi parimaks noorpalluriks. Ilmselt konkurentsitult. Ta lõi värava ka finaalis, kuid kõige ehedamalt paljastas 1/8-finaal Argentinaga, milleks too 19-aastane noorsand juba suuteline on. Kaks väravat, teenitud penalti, ridamisi pidurdamatuid spurte Messi meeskonna kaitseliini taha.

«Ta on veel nii noor, et oskab täielikult nautida mängu endas, mitte ennast mängus,» sõnas kahe kümnendi tagune maailmameister Lilian Thuram. Eelmise põlvkonna ründetuus Thierry Henry, kah palliga tohutult kiire, lisas: «Räägime liiga palju mängijate füüsilistest eeldustest. Kylian on suurepärane näide, kuidas aju kasutada. Ta mõtleb, kui palli saab, mitte ei torma niisama. Ta on juba nii varakult tark jalgpallur – ja see on kõigile ta vastastele tulevikuks hirmutav teadmine.»