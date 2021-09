Vaikus. Kas hooaja avamängu au saanud Ufa ja Atlanti mängijad ja tribüünidel istunud inimesed üldse mõistavad kohe selle teate tähendust… Medvedevi palvel tõustakse leinaseisakuks. Valus vaikus. Ufa kapten Viktor Kozlov nutab, kogu juhtunu õud on temani jõudnud. Meeskonnad lahkuvad jäält, jäähokipeoks planeeritud hooaja avamäng jääb pooleli. Nii kirjeldab eilseid kurbi emotsioone Venemaa spordileht Sovetski Sport.



Samal ajal käivad 1500 km kaugusel Jaroslavli lennujaama lähedal päästetööd ja emotsioonideks pole mahti, need pääsevad valla hiljem. Volga jõe kaldal seisab suitsev metallikänkar – see on üks osa Jak-42 lennukist, teine pool ulbib vrakina jões.



Päästa pole enam sisuliselt midagi. Meediakanalitesse ilmuvad teated, et hukkus kogu meeskond, välja arvatud 26-aastane Aleksandr Galimov, kuid temalgi on 80 protsenti kehapinnast kaetud põletusega. Kogu õhtu ilmuvad Venemaa meediakanalites vastukäivad uudised – Galimovit opereeriti, kuid elulootust peaaegu pole; seejärel jõutakse juba teatada tema surmast, kuid lõpuks lükkab haigla selle ümber.



Kuid ülejäänud 36 pardal viibinud Lokomotiivi mängijat, treenerit ja muud asjameest on hukkunud, lisaks ka seitse lennuki meeskonna liiget, vaid pardainsener on sarnaselt Galimoviga üliraskes seisus haiglas.



Hukkunud on suur seltskond noori inimesi, suurepäraseid sportlasi, maailma jäähoki tähti.

Slovakk Pavol Demitra, juba mullu Lokomotiivi särgis mänginud vanameister leidis pärast pikka NHLi karjääri just selles klubis motivatsiooni tipptasemel jätkata. Valgevene jäähoki ikoon Ruslan Salei, samuti vanameister, kes liitus meeskonnaga alles napp poolteist kuud tagasi. Läti jäähoki üks säravamaid tegelasi Karlis Skrastinš, ülikogenud mees, temagi liitus klubiga alles tänavu suvel.



Kõik nad olid jäähokis juba oma elutöö teinud, kuid tahtsid veel mängida. Saatus sidus neid Jaroslavli klubiga ja saatus pani nad eile lennukile, et sõita klubi hooaja avamängule Minski.



Neid oodati, kõik 16 000 piletit oli Lokomotiivi ja Minski Dinamo heitlusele välja müüdud. Paraku jääbki Minski publikul sellises koosseisus Lokomotiiv nägemata. Nii nagu need mehed ei kuule enam iialgi oma koduareeni reibast vedurivilet, mida lastakse vaid omade värava puhul.



Kogu Venemaa spordimeedia kubises eile südantlõhestavatest killukestest. Liiga absoluutsesse tippu kuulunud Lokomotiivi mängijaid tunti, neil oli sõpru teistes meeskondades, teistes riikides. Eile juhtunu pole ainult Venemaa tragöödia, see on kogu maailma jäähoki tragöödia. «See on hokiajaloo kõige mustem päev,» tõdes rahvusvahelise alaliidu president Rene Fasel.



Mullu KHLis teiseks jäänud Atlanti meeskonna juht Andrei Verevko rääkis telekanalile Rossia2 pisarsilmi, kuid kõigest mõni päev tagasi vestles ta tšehh Jan Marekiga. Mullu Atlanti kuulunud mees ühines kahe hooaja vahel Lokomotiiviga. «Kevadel sõitis ta ära enne medalite kätteandmist. Leppisime kokku, et anname hõbemedali talle üle enne meie selle hooaja esimest kohtumist,» rääkis Verevko. «Väga valus. Seda uudist kuuldes ei suutnud ma esialgu rääkidagi.»