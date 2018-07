Järjekordne dopinguskandaal ajas Jelena Välbe ja RUSADA tülli

Nimelt pikendas Kovaljova karistust nelja aastani just Venemaa suusaliit, kes on tüdinenud erinevatest dopinguskandaalidest. Seejärel andis RUSADA aga mõista, et iga Venemaa sportlane ei pea hiljutiste dopinguskandaalide tõttu nii jõhkrat karistust saama, sest praeguse võistluskeelu järgi jääks 25-aastane Kovaljova eemale ka 2022. aasta Pekingi olümpiamängudest.

«RUSADA saatis meile paar kirja, öeldes, et nelja-aastane võistluskeeld on võimatu,» sõnas Välbe. «Lubatud on mõned täiendavad sanktsioonid, kui need pole eeskirjadega vastuolus,» oli ta nõutu.