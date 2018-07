Ei mingit häbitunnet! Dopingupetis valiti Venemaal taas kõrgesse ametisse

Zubkov võitis Sotši olümpiamängudel meeste bobisõidus kaks kuldmedalit, kuid dopinguproovide järeltestimisel selgus, et ta on osalenud Venemaa dopinguprogrammis. Nimelt oli Zubkovi proov üks neist, mille puhul olid olemas kindlad tõendid sellega manipuleerimisest – tema uriinist leiti füsioloogiliselt ilmvõimatus koguses soola. Lisaks tõestas CAS, et Zubkov oli enne olümpiamänge andnud proovide tarbeks puhast uriini.