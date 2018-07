Arsene Wenger tegi üllatava avalduse

22 aastat Londoni Arsenali jalgpalliklubi peatreenerina töötanud, ent hooaja lõppedes ameti maha pannud Arsene Wengerilt uuriti, mis on tema karjääri suurim viga, vahendab Goal.com. Legendi vastus võib aga Arsenali poolehoidjaid jahmatada: «Võib-olla see, et olin ühes klubis 22 aastat.»