Kodune korvpalliturg on tänaseks olnud avatud juba umbkaudu kaks kuud, kuid kaupa pole sisuliselt keegi veel vahetanud. «Tundub, et kõik ootavad, millal keegi esimese sammu teeb,» ütleb Tallinna Kalev/TLÜ mänedžer Oliver Läll. «Arvan, et juba järgmisel nädalal võib tekkida domino-efekt, mis paneks klubid mängijatega järjepanu lepinguid sõlmima. Ootame eelkõige huviga, mida Kalev/Cramo teeb.»