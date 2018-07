FC Flora loodab täna Iisraelis teha vigade parandust

Meeskonna peatreener Jürgen Henn tõdes, et ilmselgelt saab olema väga raske mäng nagu seda oli ka Tallinnas. «Mõistagi on meie eesmärgiks näidata paremat mängu, seda nii mänguliselt kui ka tulemuslikus mõttes. Esimese mängu tulemus oli meie jaoks ilmselge pettumus. Vastane mängis väga efektiivselt ning meie ei suutnud oma võimalusi ära kasutada. Neli väravat on kahtlemata liiga palju ja see näitab, et peame vaeva nägema,» vahendab FC Flora koduleht Henni juttu.