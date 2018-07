Flora tehtud vigade parandusest Hapoeli vastu jäi väheks

Flora meeskonna peatreenerid Jürgen Henn ja Arno Pijpers olid juba enne mängu kindlad, et lihtsalt midagi ei tule, kuid lootsid siiski, et Flora suudab Iisraeli viiekordsele meisterklubile hambaid näidata. Flora mängija Gert Kams uskus samuti, et sealsetes kuumades oludes on Floral füüsiliselt raske hakkama saada.