Liverpooli klaasmees on tuleviku suhtes optimistlik

Hooaja ettevalmistusperioodil on ta mänginud aga kõigis kolmes Liverpooli kontrollkohtumises ning ründaja tunneb, et on Liverpooli jalgpalliklubi vääriline. «Ma näen oma tulevikku Liverpoolis. Hooaja ettevalmistus sujub hästi. Tunnen end suurepäraselt ning ei jõua hooaja algust ära oodata,» ütles ründaja.