Tanel Laanmäe: kui Kirt võib visata kaugele, siis võin ka mina

Möödunud nädalavahetusel viis Laanmäe hooaja tippmargi 82.46ni ja täitis EM-normi.

«Ütlen ausalt: kogu ettevalmistusperioodil tehtud töö rikkus üks väike kannavigastus,» vaatab Laanmäe tagasi kevadele ja suve algusele, mil odakaared jäid oodatust palju lühemaks. «Arstid ütlesid, et nädalaga on probleem unustatud. Tegelikult teeb Achilleuse kõõlus tänaseni veel kohati veidi valu. Õnneks EMiks peaks kõik saama korda.»

Laanmäele valmistab rõõmu, et üle mitmete aastate ei sega teda treenimisel enam krooniline põlvevalu.

«Varem tegid põlved valu juba hommikul trepist alla tulles, aga nüüd on tunne, et saan käia nagu normaalne inimene. Põlved ei lähe enam paiste ega valusaks,» sõnab odaviskaja, kelle põlvi on viimase pooleteise aasta jooksul kokku kolmel korral lõigatud.

Euroopa hooaja edetabelis 24. kohal paiknev Laanmäe loodab lähiajal ka tehnika paika saada. Nagu toonitas eilses Postimehes treener Heiko Väät, hakkab heledapäisel spordimehel oda lendama siis, kui ta suudab viske ajal lõtvuse säilitada.

«Mul on kaks viimast korda olnud sedasi, et pool trenni läheb tunnetuse otsimise peale. Kuna energiat on palju, ei suuda tehniliselt viset kontrollida. Ülakehaga punnitades võin visata 80 meetrit, aga mitte rohkem. Tehnika loksub paika alles siis, kui väsitan end ära ja jõudu enam nii palju sees pole,» selgitab Laanmäe. «Tšehhis sündis parim tulemus esimesel katsel, kui tegin rahuliku soorituse. Vaadates seda, kuidas see 82 meetrit tuli, on loogiline, et sammhaaval edasi minnes peaks peagi alistuma 84 ja 85 meetrit ning hiljem rohkemgi.»

28-aastane Laanmäe plaanib pooleteise nädala pärast toimuvatel Eesti meistrivõistlustel pakkuda tänavu juba kolmel korral rahvusrekordit uuendanud Kirdile tõsist konkurentsi.