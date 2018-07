Manchester Unitedi meeskonna toetajad on vihased uue Juventuse mängusärgi peale

Adidase poolt toodetud mängusärgid on saanud viimasel ajal kõvasti kiita, kuna kujundus ning värvilahendused on muutunud vägagi huvitavateks. MMi tarbeks toodeti mängusärgid näiteks Saksamaa ning Mehhiko koondistele, kelle särgid vägagi paljude inimeste meelest on suurepäraselt välja tulnud.

Mai kuus avalikustas Manchester United oma uue kolmanda vormi tulevaks hooajaks. Mänguvormi tootmiseks kasutati ookeanist kokku korjatud plastikut. Nüüd avalikustas ka Juventus oma tuleva hooaja kolmanda vormi ning üllatuslikult on see äravahetamiseni sarnane ja toodetud samade meetoditega.



Seepeale said osad Unitedi fännid pahaseks, et Adidas on tootnud kahele tippvõistkonnale ülimalt sarnased särgid. Mõned toetajad arvavad, et tegu on puhtalt Adidase laiskusega.