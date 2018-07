Klavani meeskonnakaaslane jääb vigastuse tõttu eemale kogu tulevasest hooajast

«Tema operatsioon oli vägagi edukas ning ta on alaustanud taastusraviga. Võib öelda, et vigastusest taastumine on alanud üle ootuste hästi. Reaalsus on see, et me valmistume hooajaks teadmises, et teda me platsil ei näe. Kui tal õnnestuks hooaja lõpus tagasi platsil olla, oleks see suur boonus,» rääkis Klopp.