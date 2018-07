Andekas tulipea, kes põletas enda järel kõik sillad

Suur tulevik vormel 1 sarjas, au, kuulsus, võimalus kihutada tipptasemel... ja unistuse lävepakul seistes libiseb kõik käest. See on kibe hetk, mida on aastate jooksul pidanud üle elama kümned ja kümned noored vormelisõitjad. Kuid mitte ükski neist pole oma tulevikku ise läbi kriipsutanud nii silmapaistval moel nagu noor ameeriklane Santino Ferrucci.