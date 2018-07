Avamerepurjetamise MMil Hollandis Olympic kolmandal ja Katariina II neljandal kohal

Täna oli Hollandis kavas jällegi kaks lühirajasõitu vastutuule-allatuule rajal. Vastupidiselt eilsetele tugevatele tuultele ja kõrgetele lainetele olid tänased edelatuuled keskmise tugevusega ja hoidsid vee üsna sileda.

Mõlema lühirajasõidu päeva tegija Eesti meeskondade hulgas on olnud Olympic (X-41 mod) Tiit Vihuliga roolis. Eilsele sõiduvõidule ja seitsmendale kohale tuli täna lisa jagatud esikoha (1,5 punkti) ja samuti seitsmenda koha näol. Stabiilsus ja hea meeskonnatöö hoiavad Olympicut B klassi 27 jahi hulgas kolmandal kohal juba teist päeva. Homse viienda lühirajasõidu järel läheb küll halvima sõidu tulemus kõikide koondtulemustes mahaarvamisele, segades ilmselt ka kaarte edetabelis, kuid homse sõidu tulemusi ette ei ennusta ja Olympicu positsioon on üsna tugev, et klassi esiotsas püsida.

Olympic EST463 lühirajasõidu aktsioonis Avamerepurjetamise MMil Haagis FOTO: © 2018 Sander van der Borch / The Hague Offshore Sailing World Championship

Olympicu roolimees Tiit Vihul ja meeskonnaliige Meelis Pielberg olid kahtlemata rahul oma seniste tulemustega. „Meil on sellel MMil esmakordselt pardal itaallasest taktik, kes on kunagine olümpiapurjetaja ja tänane Itaalia Nacra koondise treener Gabriele Bruni. See on meie jaoks uus ja väga positiivne kogemus, sest ta on kodutöö suurepäraselt ära teinud juhtides meid väga osavasti ka keerulistes hoovustes, millega meil seni kogemus puudub,“ ütles Pielberg. Tiit Vihuli sõnul on neil koostöö taktikuga hea: „Roolimees saab tegeleda asjadega, mida roolimees peab tegema et hoida jahi kiirust. Eile oli meile sobiv ilm – tugev tuul ja suured lained. Samas oli ka tehniliselt raske, tekk läks siinse tugeva soolaga vees väga libedaks ja tuli ette üsna mitmeid ebamugavaid momente. Samas meeskonna ja taktiku koostöö on meil seni laitmatult töötanud ja oleme oma sõiduga rahul, sest ka nende seitsmendate kohtade juures olid meie vahed eespoololijatega väikesed.“ Olympicu meeskond peab oma suurimaks konkurendiks teist X-41 tüüpi Soome jahti Xini Freedom, sest kaht esimest kohta hoidvad Landmark 43 tüüpi jahid on klass omaette ja neid juba keegi enam ei püüa.

C klassi jahid Avamerepurjetamise MMil Haagis - lühirajasõit FOTO: © 2018 Sander van der Borch / The Hague Offshore Sailing World Championship

C klassis, kus võistlemas 49 jahti, tegi täna ilusa sõidu Sven Nuutmanni Eesti Meedia ST (One Off by Cossutti / Ridas Yachts) saades viimases sõidus teise koha tõustes nüüd eilselt 27ndalt kohalt 18ndaks. „Tegime kindla stardi stardilaeva poolt kuna tahtsime minna raja paremale poolele. Enamus laevastikust läks vasakule ja olime esimeses märgis piisava edumaaga esimesed. Suutsime edu hoida ja suurendada ning lõpetasime füüsiliselt teisel kohal. ORC mõõdusüsteemi arvestuses tähendas see sõidu võitu. See tõestab, et suudame konkureerida tippudega,“ ütles Eesti Meedia ST kapten Sven Nuutmann. „Eesti Meedia Sailing Teami jaoks on see alles esimene hooaeg - alustasime kevadel ja meie suuremad tulemused on alles ees,“ lisas Nuutmann.

Eesti Meedia Sailing Team EST850 (One Off by Cossutti / Ridas Yachts) Avamerepurjetamise MMil Haagis FOTO: Pavel Nesvadba