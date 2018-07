Roma klubi direktor: Alissoni müük ei tähenda, et meil pole suuri ambitsioone

«Alissoni müümine ei tähenda, et meie klubil poleks suuri ambitsioone. Minu jaoks on ambitsioon see, kui me teeme õiget asja pärast olukorra analüüsimist ja kõige läbi mõtlemist,» rääkis Monchi. Roma meeskond teenis Alissoni müügiga 70 miljonit eurot.

«Ma mõistan, et toetajad on pahased. Tahan neile lihtsalt öelda, et töötame selle nimel, et kokku panna senisest tugevam meeskond. Mõned toetajad ei uskunud, et me suudame meeskonda tuua Javier Pastore ja Justin Kluveidi, aga siin nad on. Alissoni müük oli muidugi toetajate jaoks keeruline, aga samas toome me juurde palju häid mängijaid,» lisas Monchi.