Özil otsustas üllataval põhjusel puhkuselt treeningutele naasta

Özilile oli antud peale MMi aega tastumiseks ja puhkamiseks. Kuna Saksamaa langes välja juba alagrupi mängude järel, on Özil juba üksjagu puhata saanud. Tõeline põhjus klubi juurde naasmiseks oli aga see, et ta kuulis oma meeskonnakaaslastelt väga palju positiivset uue peatreeneri Unai Emery kohta.

Nimelt kuulis Özil puhkusel olles, et Emery treeningmeetodid on tõeliselt head ning meeskonnale väga meeldivad treeningute ülesehitused. Väidetavalt on Emery treeningud küllaltki karmid: mängijad teevad päeva jooksul mitmeid treeninguid ning lõpetavad päeva alles kell 20.

Samas andsid Arsenali mängijad Özilile teada, et tänu treeningutele tunnevad nad ilmselgeid eeliseid võrreldes varasemaga ning tunnevad ennast hooaja eelselt paremas vormis kui varem. Lisaks sai Özil täpseid kirjeldusi treeningutest, mille põhjal otsustas sakslane treeningutega ühineda.

Emery ise lausus peale MMi, et ta tahab anda Özilile puhkust. «Me oleme olemas, et aidata igat mängijat. Mesut on meie jaoks üks tähtsamaid mängijaid. Tema meeskonna MM ei õnnestunud väga hästi, aga nüüd on ta puhkusel ja ma soovin, et ta puhkaks kõigest korralikult välja. Kui ta uuesti meiega ühineb, siis on ta pingetest vaba ja saab täielikult keskenduda treeningutele,» vahendab Yahoo Sport Emery sõnu.