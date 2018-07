Ametlik: Liverpool tegi brasiillasest kõigi aegade kalleima väravavahi

🔴 A quick message from our fourth summer signing, @Alissonbecker ... #YNWA pic.twitter.com/PgdpeBxCSq

Sakslasest juhendaja jagas Alissoni suunas kiidusõnu, kuid märkis, et Inglismaa kõrgliiga erineb Saapamaa omast märgatavalt. «Ta mängis Romas väga kõrgel tasemel ja tegi seda ka maailmameistrivõistlustel. Ta peab Inglismaa kõrgliigaga, mis on erinev ja kus on erinevad kohtunud, kohanema. Väravavahi elu on Premier League’is teistsugune.»