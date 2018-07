Vihane Playboy modell: naiste rindu ei sobi näidata, aga kokaiiniuimas Maradona on okei?

Ayer nos enteramos que la #FIFA mando una instrucción a los canales que transmiten el Mundial de fútbol @fifaworldcup para que no muestren más Chicas sexis en las tribunas por considerarlo un acto sexista! Yo me pregunto bajo que criterio o quién decide si una Chica es sexy o no ? Porque esto va sólo contra Chicas con cuerpo curvilíneos o modelos? Acaso una chica con medidas como el común de todas no puede ser sexy ? Una gordita no puede ser sensual ? Me parece que si no quieren mostrar mujeres sexys NO deben mostrar a ninguna mujer en el estadio, por que si muestran algunas y otras no, eso es DISCRIMINACIÓN por parte de la FIFA.. bajo que criterio se hacen las cosas Y siguen discriminando a las que usamos nuestro cuerpo para llevar el pan a la casa o sacar nuestros hijos adelante? Entonces también se debe prohibir que los hombres que están en la barra se quiten las poleras, porque también puede ser un acto sexista, también que se prohíba que los jugadores se quiten su camiseta y muestren sus calugas, porque también es sexista! Prohíben cosas absurdas contra la mujer y muestran por tv a un ex Futbolista Drogado y borracho en la tribuna y más encima le pagan por asistir!! ahora con el Mundial de Qatar van a estar felices iremos al estadio con Burka.. aquí Ya se están pasando los límites!!

