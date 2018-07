Proffide võidusõidurajal Alpe vallutamas

Üle-eelmise pühapäeva varahommikul enne päikesetõusu on Prantsusmaa Alpide vahel maalilise järve kaldal asuva Annecy linna tänavad vallutanud ratturid. Päev varem oli alanud maailma mainekaim velotuur Tour de France, kus osalevad ka eestlased Tanel Kangert ja Rein Taaramäe. 12 993 harrastusratturit 67 riigist on Annecy'sse kogunenud selleks, et saada pisutki tunda, mida too proffide võidusõit endast kujutab: nad võtavad ette velotuuri 10. etapi. Pühapäevane L’Étape du Tour tuleb karm, aga elamusterohke pedaalimine. Selle nädala teisipäeval pakkus samal rajal eestlastele elamuse Rein Taaramäe, kes tuli mägisel sõidul kolmandaks.

Kell 6.30 kõmatab harrastajaile stardipauk ja tuhat esimest ratturit veerevad teele. Ees ootab 169 kilomeetrit, mis keerutavad mägedes ja viivad lõpuks Le Grand-Bornandi. Stardid käivad lainetena: iga kaheksa minuti tagant läheb rajale uus tuhandeline ratturite punt. Eestlaste osalus juba 28. korda peetaval harrastusratturite sõidul on aina kasvanud: stardinimekirjas on 140 osalejat (sealhulgas seitse naist). Sellega on Eesti lausa 7. kohal Saksamaa järel ja Itaalia ees. Kõige rohkem väntajaid on muidugi Prantsusmaalt. Põhjanaabreid soomlasi on osalemas ainult 21.