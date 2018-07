«Spordireporter»: Neymar tegi pilavideote üle omakorda nalja

«Ma ei saa ju minna ja öelda: «Kallis, palun vabandust, ma tahan lüüa väravat!» Ma ei saa seda teha, ma pean tast mööda saama. Ma pean midagi tegema ja kui ta mul seda teha ei lase, siis ta saab vea. Tihti olen ma teistest mängijatest kiirem ja kerge ning kui nad mulle sisse sõidavad, on kohtunik juba vilistamas. Kas te arvate, et ma tahan, et mu vastu vigu tehtaks? Ei! See on valus, pärast kohtumisi pean vahel neli-viis tundi jääkottide all lebama. See on raske, aga kes seda ei mõista, ei hakka seda kunagi mõistma,» sõnas ta.