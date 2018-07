Grupisõidu maailmameister teatas Prantsusmaa velotuuri ajal lahkuminekust

«Pärast pikka ja läbimõeldud arutelu oleme Kate’iga jõudnud järeldusele, et meile mõlemale on parem, kui läheme lahku. Tunneme, et peaksime oma eluteed jätkama heade sõpradena ja mõlemad arvame, et see on õige otsus,» kirjutas Slovakkia rattur kolmapäeval oma Facebooki leheküljel.