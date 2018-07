Hart liitus Manchester City treeningutega. Guardiola: proovime lahenduse leida

Hart on pärast kõike Guardiola silmis endiselt professionaal. «Joe on meie mängija. Ma tean, et see pole tema jaoks kerge,» sõnas hispaanlasest peatreener BBC vahendusel. «Me proovime lahenduse leida,» märkis Guardiola, kelle sõnul on klubi vajadusel valmis ka kogenud väravavahiga jätkama.