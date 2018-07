Milles peitub Eesti epeenaiskonna fenomen?

Wuxis pole varem MK-etappe korraldatud, küll aga peeti seal kaks aastat tagasi Aasia meistrivõistlused. Eestlastel pole Hiinas siiski viimastel hooaegadel käsi kõige paremini läinud, sest poodiumile on jõudnud vaid Irina Embrich (2015). Samas on Suzhous ja Nangjingis peetud MK-etappidel edu saatnudki just Aasia, eelkõige Hiina enda vehklejaid – eelmisel aastal võeti kodumaal suisa kolmikvõit.