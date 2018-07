Horvaatia jalgpallur keeldus MMil võidetud hõbemedalit vastu võtmast  

Dalic selgitas, et soovis AC Milani ründaja mängus Nigeeriaga teisel poolajal platsile tuua, kuid mees kurtis seljavalu üle. Peatreener saatis mehe aga seepeale otsejoones koju, andes mõista, et tema meelest varjab Kalinic vigastusejutuga lihtsalt solvumist selle üle, et teda algkoosseisu ei nimetatud.