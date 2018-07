Keita selgitas, miks eelistas Liverpooli Müncheni Bayernile ja Barcelonale

Juba eelmisel suvel sai selgeks, et Leipzigi poolkaitsja Keita liitub 55 miljoni euro suuruse üleminekutasu eest Liverpooliga, ent klausliga, et vähemalt ühe hooaja mängib ta veel Saksamaal. Alates eelmise hooaja lõpust on Keita aga täieõiguslik Liverpooli mängija.

Samuti mängis suurt rolli Keita Liverpooliga liitumise puhul Sadio Mane. «Ta on minu jaoks kui vend. Mängisime Salzburgis üheksa kuud koos ning oleme väga head sõbrad. Ta ütles mulle, et Liverpool on suurepärane klubi ning siin on tohutult potentsiaali.»