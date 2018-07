Red Bulli tippjuht pani eestlase noore konkurendi halastamatult paika

Et vormel 2 sarjas osalenud Santino Ferrucci sai meeskonnakaaslase rammimise eest võistluskeelu, uskus Ticktum, et tema kui talendikas sõitja saab kohe Ferrucci asemele tõusta. Oma lootustest rääkis ta väljaandele Autosport.

«Niipea kui nägin, et Ferrucci pole enam Tridenti sõitja, arvasin kohe, et mind edutatakse sinna.Aga elame-näeme. Kui Helmut (Helmut Marko, Red Bulli tiimi nõuandja - toim) tahab, et ma seda teeksin, helistab ta mulle, annab käsu ja ma teen selle ära. Ma poleks närvis ega kardaks, ma naudiksin seda!»

«Meil on Daniga mitu korda teravaid hetki olnud ja teadsin, et mida rohkem talle survet avaldada, seda parem mulle,» rääkis Ticktumi kõrvalt esireast startinud ja kohe avakurvis liidriks tõusnud Aron.

Ticktum ei jäänud aga võlgu. «Nende kommentaarid tegid mul tuju heaks. Nad arvavad, et ainus viis minust jagu saada seisneb haletsusväärsete mõttemängude mängimises. Naersin selle peale. Neil on liiga palju tegemist minule keskendumisega ja see on hea – meie keskendume oma tööle ja saame neist jagu,» kiitles britt.