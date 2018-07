Tottenhamile spetsiaalselt valmistatud mänguvormid on suurtootja Nike'i labane vale?

Juventuse ja Unitedi meeskondade puhul oli Adidase mänguvormi materjal toodetud ookeanist korjatud plastikust. Sel põhjusel oli tõenäoline, et sama meetodit kasutades näevad vormid sarnased välja. Nüüd on sarnase pahameele alla sattunud ka teine varustuse suurtootja Nike.

Nike ise lausus Tottenhami vormi kohta, et sinised värvitoonid ning eriline kujundus varrukal on loodud selleks, et säilitada Tottenhami ajaloolisi väärtuseid, kuna varasemalt on meeskonna võõrsilvorm olnud sarnaste värvitoonidega.