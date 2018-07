Özil lõpetas koondisekarjääri Saksamaa jalgpalliliidu rassistlike avalduste tõttu

Özili probleem jalgpalliliiduga on kestnud juba mõnda aega ning MMil saavutatud tõeliselt halb tulemus ei tulnud samuti suhete parandamisele kasuks. Seejärel olid ka paljud toetajad Özilis pettunud, kuna arvasid, et just tema peaks Saksamaa MMi kehva tulemuse eest vastutama.

Karjääri lõpetamisele sai aga saatuslikuks viimastel päevadel õhku kerkinud skandaal. Nimelt käisid Özil ja teine sakslane Ilkay Gündogan kohtumas Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoganiga. Paljude toetajate jaoks oli see vastuvõtmatu ning pahameelt avaldati erinevates kohtades tõeliselt palju.

Täna avaldas Özil Twitteris kirja, kus teatas, et tema teeb koondise esindamisega lõpparve. «Pärast pilti presidendiga käskis koondise peatreener Joachim Löw mul puhkuse katkestada ning ma pidin minema Berliini aru andma. Kuigi ma üritasin Löwile ning jalgpalliliidu presidendile Reinhard Griendelile olukorda selgitada, olid nemad rohkem huvitatud oma maailmavaadete jagamisest,» kirjutas Özil. Lisaks kirjutas sakslane, kuidas teda rassistlikult solvati.

«Sellise halva kohtlemise pärast, nagu Saksamaa jalgpalliliit ja ka paljude teisted seda minu suunal tegid, ei soovi ma rohkem Saksamaa koondise särki kanda. Ma tunnen, et mind ei soovita kondisesse ja kogu minu saavutused koondise särgis on kõigi poolt unustatud,» kirjutas Özil.

«Raske südamega pean teatama, et peale viimase aja sündmuseid loobun ma koondise esindamisest, kuna ma tunnen, et mind ei austata ja on rassistlikult solvatud. Ma kandsin kunagi Saksamaa koondise särki nii suure au ja uhkusega, aga enam mitte. Seda otsust oli tõsiselt raske teha, kuna ma olen alati andnud endast kõik, et esindada Saksamaa koondist hästi,» oli Özili teates kirjas.

«Kui Saksamaa jalgpalliliit tänab mind kõikide nende tegude eest nii, et ei austa minu Türgi päritolu ning keerab kogu olukorra poliitiliseks propagandaks, siis on see minu jaoks viimane piir. Ma ei mängi jalgpalli selliste asjade jaoks ja ma ei plaani pärast sellist kohtlemist lihtsalt niisama istuda. Rassismi ei tohi kunagi aktsepteerida,» seisis avalduses.