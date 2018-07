Merkel kaitses Özili otsust koondise esindamisest loobuda

Saksamaa jalgpallur Mesut Özil teatas eile, et tema koondisekarjäär on lõppenud. Koondise esindamisest loobus ta skandaali pärast, mis tekkis pärast jalgpalluri ja Türgi presidendi Recep Tayyip Erdogani foto ilmumist avalikkuse ette. Saksamaa kantsler Angela Merkel ütles, et mõistab Özili otsust.