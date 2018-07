Bayerni president kostitas Özili karmide sõnadega: ta on aastaid sit* olnud

Özil teatas eile koondisega lõpparve tegemisest emotsionaalses kirjas, kus kritiseeris teravalt Saksamaa jalgpalliliitu. «Olen sakslane, kui me võidame, kuid immigrant, kui me kaotame. Rassismi ei tohiks aktsepteerida,» kirjutas Özil.

Saksamaa suurima jalgpalliklubi presidendi Uli Hoenessi sõnul pidanuks Özil koondisest juba ammu lahkuma, sest jalgpallioskused on mees tema arvates minetanud. «Ta on juba aastaid si*asti mänginud. Viimati võitis ta täklingu 2014. aastal. Nüüd aga varjuvad tema si*ad mängijaoskused selle teema taha,» oli Hoeness kriitiline.

Kui kohtusid Arsenal ja Bayern, mängisid Bayerni mehed Hoenessi sõnul just läbi Özili, sest tema oli Arsenali nõrgim lüli. «Tema 35 miljonit sotsiaalmeedia jälgijat, keda päris elus ei eksisteeri, on veendunud, et Özil tegi suurepärase mängu, kui andis vähemalt ühe täpse söödu,» jätkas Hoeness.