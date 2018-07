Tour de France'il rekordit püüdev Froome: võin meeskonna nimel oma võidust loobuda

Froome on sellel aastal olnud velotuuril heas hoos ning hoiab üldarvestuses teist kohta. Velotuuri juhib Froome'i meeskonnakaaslane Geraint Thomas, kelle edu on üks minut ja 39 sekundit. Sõita on jäänud veel kuus etappi.

Froome tõuseks velotuuri võiduga jagama rekordit selliste ratturitega nagu Jaxques Anquetil, Bernard Hinault, Eddy Merckx aj Migulel Indurain. Kõikidel nendel sõitjatel on Tour de France'ilt kirjas viis üldvõitu. Froome tõuseks sellega nende meeste kõrvale ning omaks väga suure tõenäosusega oleks tal võimalus järgmisel hooajal püüda ka rekordit.

Froome ise aga lausus, et ta oleks õnnelik meeskonna üle ning oleks nõus loovutama kogu oma võimalused selle nimel, kui Thomas üldvõidu võtaks. «Niikaua kui Sky meeskona sõitja astub Pariisis kõrgeimale astmele, olen ma õnnelik,» vahendab AFP inglase sõnu.

Kui Froome'i käest küsiti, kas ta võib rünnata Thomase positsiooni vastas britt: «Me oleme mõlemad imelistel positsioonidel, oleme esimene ja teine. Siin ei ole mingit küsimust mingi ründamise osa. Ründama peavad tagumised sõitjad, et meilt aega tagasi saada ja meie positsioone kõigutada.»

Sky meeskonna pealik Dave Brailsford rõhuldas oma imetlust mõlema ratturi suunas: «Nad mõlemad on suured tšempionid. Minu silmis on tähtis vaid see, et üks neist võidaks Tour de France'i. Lõppude lõpuks ei ole strateegia kõige olulisem – küsimus on sellest, kelle jalad velotuurile paremini vastu peavad.»

Thomas ise on Froome'iga nõus ning kiidab teda kui head meeskonnakaaslast: «Me oleme suurepärased meeskonnakaaslased. Me oleme samas meeskonnas sõitnud juba kümme aastat. Me oleme elanud samas rajoonis, niiet me teeme isegi trenni koos. Nüüd me anname mõlemad lihtsalt täiega minna!»