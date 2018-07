Citroeni sõitja Breen: tänu Rally Estoniale viisime auto juures läbi suure uuenduse

«Rally Estonia oli minu jaoks suurepärane ettevalmistus. See andis mulle võimaluse proovida erinevaid asju ning lisaks sellele kasutasime ära võimalust testida auto uut esigeomeetriat. Mõistsin ralli käigus, et Citroeni auto on tänu uuendusele palju paremini tasakaalus,» vahendab WRC koduleht Breeni sõnu.

«Ma tunnen end Soome rallile vastu minnes tõeliselt enesekindlalt. Lisaks on mul Soomest väga palju kogemusi ja just Soome on selline ralli, kus kogemused maksavad ülimalt palju. Muidugi on ka meie jaoks veidike uut ja huvitavat, sest mõned katsed on muutunud,» rääkis Breen.