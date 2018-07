Jalgpalliliit hoiatab: Superkarikaga seoses üritati õhku müüa

«Jalgpalliliiduni on jõudnud juhtum, kus inimestele pakuti 15. augustil Tallinnas peetava UEFA Superkarika mängu pileteid ja VIP pileteid, kuid reaalselt müüjal pileteid ei olnud,» rääkis Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) peasekretär Anne Rei.

«Juhime kõigi inimeste tähelepanu, et pileteid Superkarika mängule müüb ainult UEFA läbi ametliku piletiportaali. Teistel organisatsioonidel, välja arvatud EJL, ega eraisikutel ei ole õigust pileteid müüa. Pileti ostmine nn mustalt turult ei ole UEFA Superkarika piletimüügireeglitest lähtuvalt lubatud. Inimesed, kes ostavad pileteid mujalt kui ametlikust müügikohast, peavad arvestama võimalusega, et neile müüakse õhku või isegi kui neil õnnestub pilet osta, ei pruugi sellega staadionile pääseda. Kõik UEFA poolt väljastatud piletid on seotud konkreetse isikuga,» lisas Anne Rei.