Võrkpallikoondise puhkus sai läbi. Cretu: aega pole palju, aga mehed on tahtmist täis

Täna uuesti kokku tulnud rahvusmeeskond treenib taaskord Rakveres. Eesti kuulub valiksarjas B-alagruppi koos Läti ja Iisraeliga. Finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja ja viis paremat teise koha saajat. Et mõnes alagrupis on neli, mõnes aga kolm meeskonda, arvatakse neljastes alagruppides maha grupis viimaseks jäänud meeskonnaga mängitud kohtumiste tulemused.

«Aega pole palju, aga usun, et jõuame õigeks ajaks õigesse mänguvormi. Mehed on tahtmist täis ja õhkkond positiivne,» sõnas juhendaja pärast esimest treeningut.

«„Eesti on pidanud sel suvel väga palju mänge ja eks vastased on meid hästi tundma õppinud. Nii Läti kui Iisrael on mõlemad tugevad vastased, neist kumbagi ma teisest nõrgemaks pidada ei oska. Meie eesmärk on eelkõige keskenduda oma mängule ja hoida pea külmana,» lisas Crețu.