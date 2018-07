Kangert: suurtuuril loevad vaid etapivõidud ja hea lõppkoht

«Ma ei taha millegi üle kurta. Kõik on hästi ja tuju hea,» rääkis 31-aastane Kangert eile, kui ratturid nautisid velotuuri teist puhkepäeva. Paus kulub igale mehele marjaks ära, kuid see ei tähenda, et nad sadulasse ei roni. Tunnetust ei tohi ju ära kaotada. «Magasin hästi, tegin kuni kahetunnilise treeningu ja ühe viieminutilise suurema pingutuse. Tavaline režiim massaaži ja ülejäänud protseduuridega,» iseloomustas Kangert taastumispäeva.