Töötu Siim-Sander Vene: praegu paanikat pole

Koondisesuvi on üsna edukalt seljatatud ja uus hooaeg läheneb hirmsa hooga, ent eestlane muretsemiseks põhjust ei näe. Vähemalt praegu.

«Suhteliselt vaikne on olnud. Isegi agendiga olen väga vähe rääkinud. Loodetavasti hakkavad asjad vaikselt liikuma, aga praegu pole midagi isegi poole peal. Olen töötu,» rääkis Vene, kes viimased pool hooaega mängis Itaalia kõrgliigas Varese klubi ridades.

Vene otsustas Varesega uut lepingut esialgu mitte sõlmida, aga klubi soovis eestlase jätkamist. Vene märkis, et pole sugugi mitte võimatu, kui tema karjäär aga Vareses jätkub. «Hetkel ei ole nendega ühendust olnud, aga vaatab, mis saab.»

«Praegu paanikat pole, sest tavaliselt ongi need lepingud augustikuusse jäänud. Mõni nädal on veel aega, aga jah, iga päevaga tuleb uus hooaeg lähemale,» sõnas Vene ning lisas, et loodab umbes 10. augustiks kindla mängupaiga leida ja paberid allkirjastada.