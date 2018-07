Vähese mängupraktikaga Vassiljev võib koondisemängudest eemale jääda

33-aastane Vassiljev on pallinud Piastis alates 2017. aastast ning Eesti koondislasel on lepingut veel kaks aastat, kuid klubi poolkaitsjaga ei arvesta: Vassiljevit uueks hooajaks meeskonda ei registreeritud ning on treeningutelt külmutatud. Eesti koondise peatreener Martin Reim muretseb Vassiljevi vähese mängupraktika pärast: «Olukord on väga tõsine, sest mängupraktika puudumisel hakkab tase langema,» vahendas ERR Sport Reimi sõnu.