Herol Riiberg naaseb Viljandi Tuleviku ridadesse

Tuleviku peatreener Sander Post tervitas saavutatud kokkulepet ning lausus, et Heroli mullused esitused Tuleviku särgis näitasid, et tegemist on kvaliteetse mängumehega. «Ta on väga loominguline mängija, hea tehnilise baasiga ning loodan, et Herol suudab ka tänavu meile seatud eesmärkide saavutamisel abiks olla,» ütles Post.