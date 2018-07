Wolff kaitses Hamiltoni, kes kurjustas vormel 1 sarja kommentaatoritega

«Ma leian, et see on imeline, et endised tippsõitjad kommenteerivad etappe ja mitte üksi neis ei suuda minu kohta midagi positiivset öelda. Positiivsus ja armastus võidab alati, ükskõik kui halvasti te minu kohta ka ei ütle, et mind õõnestada,» seisis Hamiltoni avalduses.

Hickenheimi GP-d kommenteerisid Martin Brundle, kes on startinud 165 GP-l, lisaks veel Damon Hill, kes tuli 1996 aastal vormel 1 sarja maailmameistriks. Lisaks oli selleks korraks kaasatud ka Nico Rosberg, kes oli Hamiltoni jaoks pikka aega põhiline rivaal. Siiski on mõistetud, et kriitika pigem tema pihta ei käinud.

Mercedese meeskonna boss Wolff toetas Hamiltoni avaldust, ning oleks soovinud, et britt selle alles jätaks. «Ma rääkisin sellest Lewisega pühapäeva õhtul. Tegelikult ma õhutasin teda, et ta selle asja kõik internetti üles jätaks. Lewis ütleb alati asju nii välja nagu ta mõtleb. Me oleme kõik inimesed, meil kõigil on tunded ja me oleme mõjutatavad asjade poolt, mis teised meie kohta ütlevad,» vahendab Daily Mail Wolffi sõnu.