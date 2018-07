Ksenija Balta hooaja avastart taas tiitlivõistlustel?

Algselt oli kaugushüppaja hooaja esimene võistlus plaanitud juuli keskpaika, ent see lükkub tulevikku, sest pea kahe kuu pikkuse Itaalia kevadlaagri lõpus saadud vigastus pole ikka veel lõplikult paranenud. «Pöial on väikese varba kõõluse vigastus,» täpsustas Balta Postimehele, kuid avaldas lootust, et EM ei jää pelgalt unistuseks.