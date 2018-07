Hyundai tiimijuht: Tänak kuulub kõigi unistuste meeskonda

Kui tihti te Eestis käinud olete?

Kaheksa-üheksa aastat tagasi käisin Eestis väga tihti, elasin paar kuud aastas ikka siin. Aga viimasel viiel aastal olen siia harvem sattunud, siis juba töö tõttu.

Töö tõi teid siia juba juuni keskel, sest Hyundai alustas Eestis testidega. Kust see idee tuli?

See on pikk lugu. Tegelikult tuleb alustada sellest, et kui Urmo Aava veel rallit sõitis, olin tema mänedžer. Kui tema karjäär lõppes, korraldasin ma Belgias rallit ning Urmo suutis sellest kohe vaimustuda. Ta teatas mulle, et teeme Otepääl sama! Alguses aitasin teda taustateadmistega ning muidugi, kuna ma suvel siin niikuinii olin, käisin ka rallit vaatamas. Ja isegi viimasel viiel aastal, kui ma siin enam pere pärast ei käinud, tulin ikka Rally Estoniale. Siit ka kummaline tähelepanek: mulle ei meeldi Mitsubishi autod, aga Eestis on neid põnev vaadata.

Seega, mõte siia enne Soome rallit testima tulla ja Rally Estonial võistelda tuli ikkagi teilt?

Võib ka nii öelda. Kui ma olin siin juba nii kaua olnud, siis muidugi jäi mulle silma, et need teed sarnanevad Soome omadega. Soome on alati logistiliselt väga raske minna, sellega kaotab palju aega ning see on ka testimiseks kallim. Seega esiteks, Eestisse oli lihtsam tulla. Aga muidugi vaatasin veidi kadedusega teiste meeskondade testivideoid. Näiteks M-Sport käis ju siin eelmisel aastal enne Poola rallit.

Teadsime ka seda, et Rally Estoniat tahetakse rohkem pilti tuua. Urmo meelitas meid veel sellega, et meile luuakse sobivad tingimused. Haydeni (Paddon, Rally Estonial võistelnud Hyundai piloot – toim) silmad läksid kohe põlema ja ta küsis, kas saab hüppeid ka. Urmo vastas, et muidugi! Ma ei uskunud seda, aga see ometi juhtus. Ja nii oligi väike Soome ralli valmis. Nad tegid väga head tööd.